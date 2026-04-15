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Guerra no Oriente Médio Trump diz que China apoia ação dos EUA em Ormuz Presidente ainda adotou tom otimista sobre as relações bilaterais, afirmando que Xi "vai me dar um grande abraço" em um encontro previsto para as próximas semanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a China apoia a atuação de Washington no Estreito de Ormuz e declarou que está "abrindo permanentemente" a via estratégica, em meio ao conflito com o Irã. Em publicação na Truth Social nesta quarta-feira, 15, o republicano disse que Pequim está "muito feliz" com a medida e que a decisão beneficia "também o mundo".

Trump acrescentou que a China teria concordado em não enviar armamentos a Teerã, ao relatar conversas com o presidente Xi Jinping. Segundo ele, os dois países estão "trabalhando juntos de forma inteligente".

O presidente ainda adotou tom otimista sobre as relações bilaterais, afirmando que Xi "vai me dar um grande abraço" em um encontro previsto para as próximas semanas, e defendeu a cooperação em vez do confronto: "Isso não é melhor do que brigar???". A reunião bilateral entre os dois líderes está marcada para ocorrer entre 14 e 15 de maio, em Pequim.

Apesar disso, Trump fez uma ressalva ao destacar o poderio militar americano: "Somos muito bons de briga, se for necessário - muito melhores do que qualquer outro".

Pouco antes, em entrevista à Fox Business, o republicano já havia dito que não vê resistência de China e Arábia Saudita ao bloqueio dos EUA em Ormuz e reiterado que Pequim não estaria fornecendo armas ao Irã, reforçando a narrativa de alinhamento internacional em torno da estratégia americana na região.



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