TARIFAS Trump diz que China 'não está fazendo negócios agora' e que haverá encontro no momento certo O presidente pediu para que os repórteres parassem de questionar sobre os acordos comerciais que estariam sendo assinados com os países

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 6, que a China "não está fazendo negócios agora" e que se encontrará com representantes da potência asiática "no momento certo". No Salão Oval, o republicano afirmou que os norte-americanos "não estão perdendo nada" por não negociarem com os chineses.

"A economia da China está sofrendo muito com a falta de comércio com os EUA", disse o líder norte-americano.

Trump pediu para que os repórteres parassem de questionar sobre os acordos comerciais que estariam sendo assinados com os países e disse que os EUA "não são caóticos, são flexíveis".

"Não pretendemos prejudicar países. Assinaremos alguns acordos e também reduziremos os preços", afirmou o presidente dos EUA, ao mencionar que o país não precisa assinar acordos, assim como as outras nações também não precisam. "Em alguns casos, assinaremos alguns acordos comerciais", avaliou.

