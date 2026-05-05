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relação Trump diz que China tem sido muito cordial em relação ao Irã e que deve conversar com Xi Presidente reiterou a boa relação entre os dois países e que sugeriu para Pequim enviar petroleiros chineses para comprar petróleo dos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira (5), que seu homólogo chinês, Xi Jinping, tem se mostrado muito cordial em relação ao Irã e que vai conversar com ele sobre a guerra do Oriente Médio em sua visita a Pequim na próxima semana.

"Não vemos resistência da China em relação ao Irã", disse o republicano em assinatura de decreto que restabelece o Prêmio do Teste de Aptidão Física Presidencial. "Fazemos muitos negócios com a China", acrescentou.

Trump reiterou a boa relação entre os dois países e que sugeriu para Pequim enviar petroleiros chineses para comprar petróleo dos EUA. Segundo ele, a situação no Estreito de Ormuz leva países a comprarem petróleo norte-americano. "As nações estão alterando seus hábitos", frisou.

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