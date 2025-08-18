Seg, 18 de Agosto

Conflito

Trump diz que começou a organizar cúpula entre Putin e Zelensky

"Depois dessa reunião, teremos uma trilateral, da qual participariam os dois presidentes e eu", acrescentou

Presidente Donald TrumpPresidente Donald Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (18) que começou a organizar uma cúpula entre os mandatários da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodimir Zelensky, à qual seguirão conversas a três partes nas quais ele participaria.
 

"Após concluir as reuniões, liguei para o presidente Putin e iniciei os preparativos para um encontro, em um local a ser determinado, entre o presidente Putin e o presidente Zelensky", declarou Trump depois de receber o ucraniano e líderes europeus na Casa Branca.

"Depois dessa reunião, teremos uma trilateral, da qual participariam os dois presidentes e eu", acrescentou.

