Sex, 20 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta20/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TENSÃO EUA X IRÃ

Trump diz que considera um "ataque limitado" contra o Irã

"O máximo que posso dizer é que estou considerando", afirmou o republicano

Reportar Erro
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do IrãPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/Várias Fontes/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (20) que considera um ataque militar limitado contra o Irã, caso um acordo sobre seu programa nuclear não seja alcançado.

Questionado por um repórter se estava "considerando um ataque militar limitado caso o Irã não chegue a um acordo", Trump respondeu:

"O máximo que posso dizer é que estou considerando."

Leia também

• Cinco sinais de que os EUA podem atacar o Irã a qualquer momento

• Irã e EUA intensificam pressão militar e travam impasse em negociações nucleares

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter