TENSÃO EUA X IRÃ Trump diz que considera um "ataque limitado" contra o Irã "O máximo que posso dizer é que estou considerando", afirmou o republicano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (20) que considera um ataque militar limitado contra o Irã, caso um acordo sobre seu programa nuclear não seja alcançado.

Questionado por um repórter se estava "considerando um ataque militar limitado caso o Irã não chegue a um acordo", Trump respondeu:

"O máximo que posso dizer é que estou considerando."

