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ESTADOS UNIDOS

Trump diz que conversa com o governo de Cuba, mas que a prioridade é o Irã

O presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, confirmou na sexta-feira, 13, que há conversas com a Casa Branca em andamento

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite do domingo, 15, que mantém conversas com o governo de Cuba "Vamos fazer o Irã antes de Cuba", disse Trump, a bordo do avião presidencial.

O presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, confirmou na sexta-feira, 13, que há conversas com a Casa Branca em andamento.

 

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"Acho que em breve faremos um acordo ou faremos o que tivermos que fazer", disse Trump. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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