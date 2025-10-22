EUA
Trump diz que conversas com Putin "não vão a lugar nenhum"
"Cada vez que falo com Vladimir, tenho boas conversas, e depois elas não vão a lugar nenhum", disse Trump
Donald Trump falou que suas conversas com o chefe de Estado russo Vladimir Putin sobre acabar com a guerra na Ucrânia são "boas", mas que, ultimamente, "não vão a lugar nenhum" - Foto: Saul Loeb/AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (22) que suas conversas com o chefe de Estado russo Vladimir Putin sobre acabar com a guerra na Ucrânia são "boas", mas que, ultimamente, "não vão a lugar nenhum".
"Cada vez que falo com Vladimir, tenho boas conversas, e depois elas não vão a lugar nenhum", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca, durante um encontro com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.