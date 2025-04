A- A+

diplomacia Trump diz que conversou com premiê do Japão e cita envio de 'equipe de ponta' para negociar "Parâmetros duros, mas justos, estão sendo definidos", afirmou o presidente dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em publicação na Truth Social que países de todo o mundo estão falando com os Estados Unidos e que, no período da manhã desta segunda-feira, 7, conversou com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba. Trump afirmou que o líder japonês enviará uma "equipe de ponta" para negociar as tarifas.

"Parâmetros duros, mas justos, estão sendo definidos", afirmou o presidente dos EUA, sem definir algum país em específico.

Segundo o republicano, "tudo tem que mudar, mas especialmente com a China", acrescentou.

