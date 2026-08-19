A- A+

Armamento Trump diz que Coreia do Norte conta com 57 armas nucleares Presidente cita que armas norte-coreanas são "muito potentes"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta quarta-feira (19), que a Coreia do Norte conta com 57 armas nucleares, ao fazer referência de forma precisa e pouco comum ao arsenal do líder norte-coreano, Kim Jong Un.

"Ele tem 57 armas nucleares muito potentes. Nunca se devia permitir que isto acontecesse", declarou Trump a jornalistas na Casa Branca.

"Mas as conseguiu. Eu me entendo muito bem com ele", acrescentou.

Veja também