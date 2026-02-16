A- A+

EUA Trump diz que decidirá 'em breve' sobre novos envios de armas a Taiwan Presidente acrescentou que tem uma "boa relação" com o presidente da China, cujo país reivindica a ilha autônoma de Taiwan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (16) que decidirá "em breve" sobre possíveis novos envios de armas a Taiwan, depois que seu par chinês, Xi Jinping, o advertiu a não fazê-lo.

"Estou falando com ele sobre isso. Tivemos uma boa conversa e tomaremos uma decisão em breve", disse Trump, que prevê viajar à China em abril, em declarações a bordo do Air Force One.

Trump acrescentou que tem uma "boa relação" com o presidente da China, cujo país reivindica a ilha autônoma de Taiwan como parte de seu território.

Em uma ligação telefônica com Trump em 4 de fevereiro, Xi pediu a Trump que tratasse "com cautela" a venda de armas a Taipé.

"A questão de Taiwan é o assunto mais importante nas relações entre China e Estados Unidos (...). Os Estados Unidos devem tratar com cautela a venda de armas a Taiwan", afirmou Xi após conversar com Trump, segundo a emissora estatal CCTV.

A China considera Taiwan como uma de suas províncias, que ainda não conseguiu reunificar com o restante de seu território desde o fim da guerra civil chinesa, em 1949. Pequim não exclui o recurso à força para assumir seu controle.

Washington não reconhece oficialmente Taiwan, mas é o principal sustentador militar da ilha, embora o tom desse apoio tenha sido levemente suavizado sob o mandato de Trump.

Os Estados Unidos aprovaram em dezembro a venda de 11 bilhões de dólares em armas a Taipé, ao que a China respondeu com grandes manobras militares com fogo real, nas quais simulou um bloqueio de Taiwan.

Veja também