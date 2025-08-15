Sex, 15 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta15/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TARIFAS

Trump diz que definirá tarifas sobre aço e chips na semana que vem; no início serão baixas

Ainda segundo o presidente norte-americano, Putin está interessado na economia norte-americana

Reportar Erro
Presidente dos EUA, Donald Trump.Presidente dos EUA, Donald Trump. - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que irá definir as tarifas sobre aço e chips na próxima semana, em comentários para repórteres a bordo do Air Force One, a caminho para o Alasca, onde se encontrará com o homólogo russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira. "As tarifas de aço e chips terão uma taxa menor no início", disse, sem fornecer mais detalhes.

Trump ainda fez comentários sobre a guerra na Ucrânia, afirmando que Putin queria tomar o país por inteiro. "Se eu não fosse presidente, ele teria feito isso", disse.

Leia também

• Motta: MP de reação às tarifas de Trump com certeza será prioridade no Congresso

• Impactadas por tarifas dos EUA que já tenham contratos no Pronampe poderão prorrogar parcelas

• Bessent fala em sanções ou tarifas maiores à Rússia se diálogo Trump-Putin não correr bem

Segundo Trump, Putin está interessado na economia norte-americana. Ele não deu detalhes a respeito.

O encontro entre os dois presidentes deve ocorrer por volta das 16 horas de Brasília. Há a expectativa de uma coletiva de imprensa após o encontro. Trump disse nos últimos dias que iria telefonar para os líderes europeus e para o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, após o término do encontro.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter