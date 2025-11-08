Estados Unidos
Trump diz que democratas estão vencendo ao destruir a economia americana
Ele terminou a publicação com a frase "TERMINEM COM A OBSTRUÇÃO!" em caixa alta, se referindo a paralisação (shutdown) mais longa da história dos EUA
Washington recebe críticas por não aceitar avaliação de direitos humanos da ONU - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse há pouco em sua rede social - Truth Social - que os democratas estão vencendo ao destruir a economia que ele chama de "grandiosa" e "milagrosa" e que isso é exatamente o que eles (os democratas) pretendiam fazer.
Leia também
• Trump anuncia que nenhum funcionário dos EUA participará da cúpula do G20 na África do Sul
• Cineasta chinesa diz que Jeremy Renner ameaçou denunciá-la a controle de imigração dos EUA
Ele terminou a publicação com a frase "TERMINEM COM A OBSTRUÇÃO!" em caixa alta, se referindo a paralisação (shutdown) mais longa da história dos EUA, que chega hoje ao 39º dia.