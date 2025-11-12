Trump diz que democratas tentam 'desviar' atenção com e-mails de Epstein
Nesta quarta-feira, congressistas democratas publicaram e-mails de Epstein nos quais ele sugere que Trump era consciente de sua conduta
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou os democratas, nesta quarta-feira (12), de tentarem "desviar" a atenção de outros assuntos com a publicação de e-mails comprometedores do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.
"Os democratas estão tentando ressuscitar novamente a farsa de Jeffrey Epstein porque farão qualquer coisa para desviar a atenção do quão mal eles lidaram com o fechamento do governo e tantos outros temas", afirmou Trump em sua plataforma, Truth Social, em alusão à paralisação orçamentária de 40 dias nos Estados Unidos, pela qual ele responsabiliza seus adversários.
Nesta quarta-feira, congressistas democratas publicaram e-mails de Epstein nos quais ele sugere que Trump era consciente de sua conduta e que o agora presidente sabia "das meninas".
Trump negou qualquer envolvimento e conhecimento sobre as atividades de tráfico sexual de Epstein, que no passado foi seu amigo e se suicidou em um presídio federal em 2019, enquanto aguardava julgamento.
Mas os democratas do Comitê de Supervisão da Câmara de Representantes disseram que os e-mails "levantam sérias perguntas sobre Donald Trump e seu conhecimento dos crimes horríveis de Epstein".
A comoção em torno do financista desacreditado continua agitando a gestão de Trump quatro meses depois de o Departamento da Justiça encerrar o caso efetivamente, anunciando que não havia mais informações a compartilhar.