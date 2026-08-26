Trump diz que diretor da CIA realizou missão de 'semirrotina' em Moscou
Bilionário garantiu que o deslocamento não esteve relacionado nem ao Irã nem às ameaças russas à Otan
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (26) que o diretor da CIA realizou uma visita de "semirrotina" a Moscou na terça-feira e deu a entender que conversou com as autoridades russas sobre a guerra na Ucrânia.
"Foi uma espécie de semirrotina. Lamento decepcionar as pessoas. Gostaríamos de ver o fim da guerra na Ucrânia", declarou Trump em uma entrevista ao apresentador de rádio conservador Glenn Beck.
O bilionário garantiu que o deslocamento não esteve relacionado nem ao Irã nem às ameaças russas à Otan.
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"Ele não esteve lá por nenhuma dessas coisas que você menciona", disse, ao ser questionado sobre os dois temas.
John Ratcliffe viajou a Moscou para discussões "entre serviços secretos", sem se reunir com o presidente Vladimir Putin, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.
Até agora, as tentativas de Trump de pôr fim ao conflito na Ucrânia, entre elas a organização, há pouco mais de um ano, de uma cúpula no Alasca com Putin, têm sido em vão.