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Internacional Trump diz que diretor da CIA realizou missão de 'semirrotina' em Moscou Bilionário garantiu que o deslocamento não esteve relacionado nem ao Irã nem às ameaças russas à Otan

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (26) que o diretor da CIA realizou uma visita de "semirrotina" a Moscou na terça-feira e deu a entender que conversou com as autoridades russas sobre a guerra na Ucrânia.

"Foi uma espécie de semirrotina. Lamento decepcionar as pessoas. Gostaríamos de ver o fim da guerra na Ucrânia", declarou Trump em uma entrevista ao apresentador de rádio conservador Glenn Beck.

O bilionário garantiu que o deslocamento não esteve relacionado nem ao Irã nem às ameaças russas à Otan.

"Ele não esteve lá por nenhuma dessas coisas que você menciona", disse, ao ser questionado sobre os dois temas.

John Ratcliffe viajou a Moscou para discussões "entre serviços secretos", sem se reunir com o presidente Vladimir Putin, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Até agora, as tentativas de Trump de pôr fim ao conflito na Ucrânia, entre elas a organização, há pouco mais de um ano, de uma cúpula no Alasca com Putin, têm sido em vão.

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