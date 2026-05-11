EUA
Trump diz que discutirá com presidente chinês a venda de armas dos EUA para Taiwan
O presidente estadunidense viaja para Pequim nesta semana
O presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Vincent Thian / Várias Fontes / AFP
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (11) que conversará com seu homólogo chinês, Xi Jinping, sobre a venda de armas americanas para Taiwan, uma questão à qual Pequim se opõe.
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"Vou ter essa conversa com o presidente Xi. O presidente Xi gostaria que não fizéssemos isso (a venda de armas para Taiwan). Esta é uma das muitas questões sobre as quais vamos conversar", disse Trump a repórteres antes de viajar para Pequim esta semana.