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EUA Trump diz que discutirá com presidente chinês a venda de armas dos EUA para Taiwan O presidente estadunidense viaja para Pequim nesta semana

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (11) que conversará com seu homólogo chinês, Xi Jinping, sobre a venda de armas americanas para Taiwan, uma questão à qual Pequim se opõe.

"Vou ter essa conversa com o presidente Xi. O presidente Xi gostaria que não fizéssemos isso (a venda de armas para Taiwan). Esta é uma das muitas questões sobre as quais vamos conversar", disse Trump a repórteres antes de viajar para Pequim esta semana.

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