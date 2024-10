A- A+

eua Trump diz que é o 'pai' da fertilização in vitro; Harris se aventura na Fox News "Quero falar da FIV. Sou o pai da FIV, então quero ouvir essa pergunta", disse o candidato republicano na Fox News

Donald Trump disse ao eleitorado feminino que é o "pai da fertilização in vitro" (FIV), nesta quarta-feira (16), e à noite falará aos latinos, enquanto sua adversária Kamala Harris se arrisca na boca do lobo com uma entrevista na Fox News.

"Quero falar da FIV. Sou o pai da FIV, então quero ouvir essa pergunta", disse Trump na Fox News, o canal preferido dos conservadores, na Geórgia, um estado-chave para as eleições presidenciais de 5 de novembro.

"Verdadeiramente somos o partido da fertilização in vitro. Queremos a fertilização", afirmou o candidato republicano à Casa Branca em um programa transmitido nesta quarta, ao abordar os direitos reprodutivos, um dos pontos fracos de sua campanha.

"Do que está falando?", questionou Harris na rede social X. "Suas proibições ao aborto já colocaram em risco o acesso a ele em estados de todo o país, e sua própria plataforma poderia acabar com a FIV por completo", acrescentou a vice-presidente e candidata democrata.

A equipe da campanha de Harris deu uma coletiva de imprensa por telefone antes da entrevista, na qual contou o caso de Amber Thurman, uma jovem de 28 anos com um filho que morreu na Geórgia após receber atendimento médico tardio por complicações relacionadas a um aborto farmacológico.

Trump também falou sobre o direito ao aborto, um campo minado para ele, que luta para não decepcionar os mais conservadores sem alienar grande parte do eleitorado feminino.

Ele procura não se opor frontalmente, mas presume ter nomeado para a Suprema Corte dos Estados Unidos os juízes que extinguiram a proteção federal do direito ao aborto em 2022, deixando nas mãos de cada estado a possibilidade de legislar localmente sobre o tema.

- "Duros demais" -

O ex-presidente disse na Fox que acredita "firmemente" em exceções à proibição do aborto, como "o estupro, o incesto, o perigo à vida da mãe", mas que cada mulher "deve ouvir seu coração".

O magnata de 78 anos aprova que sejam os estados a ter a última palavra sobre a questão, mas reconhece que alguns são "duros demais".

Enquanto Trump falava sobre o tema, a equipe de Harris divulgou um anúncio publicitário, "Monstro", com o depoimento de Hadley Duvall, que engravidou aos 12 anos após anos de abuso sexual por parte de seu padrasto.

À noite, Trump responderá às perguntas de eleitores latinos reunidos em Miami pela Univision, a maior rede de televisão em espanhol dos Estados Unidos.

O republicano conseguiu conquistar votos dos latinos desde que entrou na política, embora, até agora, a maioria desse eleitorado em nível nacional vote nos democratas.

Com 20 dias para fazer a diferença, os dois rivais empregam todo o seu arsenal nos meios de comunicação e nos comícios para tentar desempatar nas pesquisas, nas quais o milionário parece estar subindo ligeiramente, em especial nos estados-pêndulo do norte.

A vice-presidente sairá de sua zona de conforto à tarde com uma entrevista na Fox News com o veterano jornalista Bret Baier, prevista para ir ao ar sem cortes às 18h00, logo após ser gravada.

Seu programa diário, "Special Report With Bret Baier", atrai 2,3 milhões de telespectadores de segunda a sexta.

Além disso, Harris fará um comício em Washington Crossing, ao norte da Filadélfia, na Pensilvânia, um dos sete estados que podem decidir o resultado das eleições.

