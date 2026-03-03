Ter, 03 de Março

Trump diz que é "tarde demais" para diálogo com Irã

Apesar da declaração do presidente norte-americano, Teerã busca diálogo

O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (3) que é tarde demais para negociar com o Irã, embora Teerã esteja buscando o diálogo.

"Eles querem conversar. Eu disse: 'Tarde demais!'", escreveu Trump em sua conta na rede Truth Social, dois dias após afirmar ter concordado em negociar com o Irã, em meio aos ataques aéreos americanos e israelenses que mataram a maioria dos líderes da República Islâmica.

