A- A+

EUA Trump diz que economia dos EUA não entrará em recessão este ano Presidente republicano disse ainda que "não está preocupado" com as quedas nas bolsas de valores

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recuou em suas declarações sobre uma possível recessão. Em conversa com repórteres nesta terça-feira, Trump afirmou que a economia americana não entrará em recessão neste ano e garantiu que "não está preocupado" com as recentes quedas nas bolsas de valores, registradas há pouco mais de uma semana.

No domingo, em entrevista à Fox News, Trump foi questionado sobre a possibilidade de uma recessão no país.

— Detesto prever coisas como essas — afirmou. — Há um período de transição, porque o que estamos fazendo é muito grande. Estamos trazendo a riqueza de volta para os Estados Unidos. Isso leva algum tempo.

Foi reagindo a essa declaração que os mercados americanos derreteram na segunda-feira.

Isso afeta diretamente os americanos, que investem em ações para fazer uma reserva. Segundo dados do Fed, em 2024 as ações representavam 64% do patrimônio financeiro dos americanos. E o S&P 500 é referência de rendimento para fundos de previdência privada.

Veja também