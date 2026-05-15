Encontro
Trump diz que ele e Xi conversaram muito sobre Taiwan
"Ele não quer ver uma luta pela independência", acrescentou. "Eu não fiz nenhum comentário sobre isso, apenas o ouvi", acrescentou o presidente americano
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que ele e seu homólogo chinês, Xi Jinping, “conversaram muito sobre Taiwan” durante sua visita a Pequim.
“O presidente Xi e eu conversamos muito sobre Taiwan”, uma ilha com regime democrático que Pequim reivindica como parte de seu território e sobre a qual não descarta usar a força para tomar o seu controle, declarou Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One.
“Ele não quer ver uma luta pela independência”, acrescentou. "Eu não fiz nenhum comentário sobre isso, apenas o ouvi".