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ELEIÇÕES

Trump diz que eleições do Brasil foram uma 'vergonha'

Declaração foi dada um dia depois que o candidato derrotado, seu aliado Flávio Bolsonaro (PL) , fugiu para os Estados Unidos

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Trump diz que eleições do Brasil foram uma 'vergonha'Trump diz que eleições do Brasil foram uma 'vergonha' - Foto: Kent Nishimura/AFP

O presidente americano Donald Trump considerou nesta quinta-feira (29) as eleições presidenciais brasileiras uma "vergonha", um dia depois que o candidato derrotado, seu aliado Flávio Bolsonaro (PL) , fugiu para os Estados Unidos.

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"Acompanhei as eleições. Não tomei partido, mas vi o que estava acontecendo no Brasil, foi uma vergonha", declarou a jornalistas antes de partir para um comício eleitoral.

Flávio Bolsonaro deixou o Brasil com sua família após a derrota eleitoral, apesar de uma ordem judicial que o proibia de sair do país devido a uma investigação por lavagem de dinheiro.

Bolsonaro se apresentou como "o líder do Brasil" em um comunicado após sua chegada a Miami, na quarta-feira (28), e prometeu que organizaria a oposição ao presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a partir dos Estados Unidos.

Questionado sobre quem era o vencedor legítimo das eleições, Trump respondeu: "Não quero comentar isso neste momento".

Flávio saiu na frente no primeiro turno da disputa acirrada, mas Lula protagonizou uma virada surpreendente no segundo turno e acabou vencendo por quatro milhões de votos.

"O presidente me pediu para não intervir, não tomei partido", insistiu Trump referindo-se a Lula. Mas "acho que foi uma situação vergonhosa", completou.

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