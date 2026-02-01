A- A+

Estados Unidos Trump diz que espera chegar a um acordo com Irã Quando questionado sobre a advertência do aiatolá Ali Khamenei, Trump respondeu aos jornalistas: "É claro que ele vai dizer isso"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (1º) que espera chegar a um acordo com o Irã, depois que o líder supremo do país advertiu que um eventual ataque de Washington contra a República Islâmica desencadeará uma guerra regional.

Quando questionado sobre a advertência do aiatolá Ali Khamenei, Trump respondeu aos jornalistas: "É claro que ele vai dizer isso".

"Esperamos chegar a um acordo. Se não conseguirmos, então descobriremos se ele tinha razão ou não."

Veja também