Estados Unidos

Trump diz que espera chegar a um acordo com Irã

Quando questionado sobre a advertência do aiatolá Ali Khamenei, Trump respondeu aos jornalistas: "É claro que ele vai dizer isso"

O líder supremo do país advertiu que um eventual ataque de Washington contra a República Islâmica desencadeará uma guerra regionalO líder supremo do país advertiu que um eventual ataque de Washington contra a República Islâmica desencadeará uma guerra regional - Foto: Roberto Schmidt, Atta Kenare/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (1º) que espera chegar a um acordo com o Irã, depois que o líder supremo do país advertiu que um eventual ataque de Washington contra a República Islâmica desencadeará uma guerra regional.

Quando questionado sobre a advertência do aiatolá Ali Khamenei, Trump respondeu aos jornalistas: "É claro que ele vai dizer isso".

"Esperamos chegar a um acordo. Se não conseguirmos, então descobriremos se ele tinha razão ou não."

