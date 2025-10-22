EUA
Trump diz que espera que "enormes" sanções contra Rússia sejam de curta duração
Presidente americano espera que as sanções contra as duas maiores petrolíferas da Rússia devido à falta de avanços nas negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia possam ser levantadas em breve
Esperamos que a guerra se resolva", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (22) que espera que as sanções contra as duas maiores petrolíferas da Rússia devido à falta de avanços nas negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia possam ser levantadas em breve.
"Estas são sanções enormes [...] e esperamos que não durem muito tempo. Esperamos que a guerra se resolva", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, durante reunião com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.