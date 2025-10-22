Qua, 22 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta22/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA

Trump diz que espera que "enormes" sanções contra Rússia sejam de curta duração

Presidente americano espera que as sanções contra as duas maiores petrolíferas da Rússia devido à falta de avanços nas negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia possam ser levantadas em breve

Reportar Erro
Esperamos que a guerra se resolva", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca Esperamos que a guerra se resolva", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (22) que espera que as sanções contra as duas maiores petrolíferas da Rússia devido à falta de avanços nas negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia possam ser levantadas em breve.

Leia também

• Trump diz que conversas com Putin "não vão a lugar nenhum"

• Putin não foi "honesto nem sincero" com Trump, diz secretário do Tesouro dos EUA

• EUA: Tesouro aplica sanções a petrolíferas russas e pede que Moscou aceite cessar-fogo imediato

"Estas são sanções enormes [...] e esperamos que não durem muito tempo. Esperamos que a guerra se resolva", disse Trump aos jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, durante reunião com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter