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DIPLOMACIA Trump diz que está considerando demitir a embaixadora dos EUA na Grécia após conduta imprópria Em série de reportagens, o The Wall Street Journal relatou condutas questionáveis de Guilfoyle, incluindo suposta ameaça a um funcionário do país anfitrião, aceitação de presentes e serviços impróprios

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 12, que está "considerando" demitir a embaixadora dos EUA na Grécia, Kimberly Guilfoyle, após uma série de relatos alegando que ela se envolveu em condutas impróprias e possivelmente ilegais antes e durante seu mandato em Atenas.

"Bem, estamos analisando isso", disse Trump a repórteres na Casa Branca. "Não estamos felizes."

Seus comentários vieram um dia depois de a Associated Press, citando um alto funcionário dos EUA, relatar que Trump e o secretário de Estado Marco Rubio estão "extremamente irritados" com a conduta relatada de Guilfoyle e provavelmente decidirão sobre seu futuro esta semana.

Em uma série de reportagens que datam do final do mês passado, o The Wall Street Journal relatou condutas questionáveis de Guilfoyle, incluindo uma suposta ameaça a um funcionário do país anfitrião, aceitação de presentes e serviços impróprios e oferta de usar sua influência dentro da administração em troca do pagamento de uma grande fatura de cartão de crédito.

Guilfoyle não abordou os relatos diretamente, mas em uma declaração divulgada no final de domingo, seus advogados negaram que ela tenha feito algo errado e alegaram que o dinheiro que ela estava buscando do doador de Trump era pagamento por serviços - aparições públicas e palestras que antecedem sua nomeação como embaixadora - que não haviam sido pagos.

Os advogados, David Schwartz e Jesse Binnall, também rejeitaram as alegações de impropriedade relacionadas às viagens de Guilfoyle em aviões particulares, dizendo que antes de cada viagem ela "buscou a orientação do Departamento de Estado e seguiu os regulamentos de viagem do Departamento".

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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