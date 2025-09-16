Conflito
Trump diz que Estados Unidos 'eliminaram' no total três barcos venezuelanos
Presidente confirma um segundo ataque americano contra embarcações que supostamente traficavam drogas no Caribe
Navios de guerra americanos na costa da Venezuela - Foto: Theoplis Stewart II/Comando Central das Forças Navais dos EUA/AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta terça-feira (16), que seu país "eliminou" três barcos no total em frente à Venezuela, um dia após confirmar um segundo ataque americano contra embarcações que supostamente traficavam drogas no Caribe.
"Na verdade eliminamos três barcos, não dois, mas dois são vistos", afirmou Trump a jornalistas na Casa Branca antes de partir para o Reino Unido para uma visita de Estado.