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ESTADOS UNIDOS Trump diz que 'estava brincando' quando ofereceu cargo de secretário de imprensa a Dana White Dana White dirige o UFC, principal organização mundial de artes marciais mistas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo (8) que a proposta para que o CEO do Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, assumisse o cargo de secretário de imprensa da Casa Branca foi apenas uma brincadeira.

O cargo de secretário de imprensa da Casa Branca está vago desde a saída, em 16 de outubro, da porta-voz Katie Zacharia, que permaneceu no posto por apenas uma semana.

"Eu estava apenas brincando, mas Dana adorou a ideia", disse Trump à imprensa na pista de pouso do aeroporto que tem o seu nome na Flórida.

Dana White dirige o UFC, principal organização mundial de artes marciais mistas.

Trump o descreveu no sábado como o 'grande Dana White, um violento combatente e guerreiro'. Também afirmou que "precisamos deste tipo de gente para nos defender da esquerda maluca".

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