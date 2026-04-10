Sex, 10 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
guerra

Trump diz que Estreito de Ormuz reabrirá 'muito em breve'

"Vamos abrir o golfo com ou sem eles... ou o estreito, como o chamam", disse o presidente

Reportar Erro
Navios petroleiros na região do Estreito de Ormuz Navios petroleiros na região do Estreito de Ormuz  - Foto: Giuseppe Cacace/AFP

O presidente americano Donald Trump prometeu nesta sexta-feira (10) abrir o Estreito de Ormuz "muito em breve", com ou sem a cooperação do Irã, antes das conversas de paz no Paquistão.

"Vamos abrir o golfo com ou sem eles... ou o estreito, como o chamam. Acho que vai ser bastante rápido, e se não for assim, podemos terminar o trabalho", disse Trump aos jornalistas enquanto saía de Washington para uma viagem dentro dos Estados Unidos.

Leia também

• Aeroportos europeus podem enfrentar escassez de combustível em 3 semanas, caso Ormuz não reabra

• Khamenei reforça que Estreito de Ormuz terá novas regras para passagem

• Doze navios cruzaram o Estreito de Ormuz nesta quinta-feira, 9, diz levantamento da Kpler

"Vamos reabri-lo muito em breve", prometeu.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter