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Trump diz que Estreito de Ormuz reabrirá 'muito em breve'
"Vamos abrir o golfo com ou sem eles... ou o estreito, como o chamam", disse o presidente
O presidente americano Donald Trump prometeu nesta sexta-feira (10) abrir o Estreito de Ormuz "muito em breve", com ou sem a cooperação do Irã, antes das conversas de paz no Paquistão.
"Vamos abrir o golfo com ou sem eles... ou o estreito, como o chamam. Acho que vai ser bastante rápido, e se não for assim, podemos terminar o trabalho", disse Trump aos jornalistas enquanto saía de Washington para uma viagem dentro dos Estados Unidos.
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"Vamos reabri-lo muito em breve", prometeu.