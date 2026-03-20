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GUERRA

Trump diz que estuda "reduzir gradualmente" operações militares no Irã

Declaração de Donald Trump na plataforma Truth Social foi feita horas depois dele ter afirmado não querer cessar-fogo

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"Estamos prestes a alcançar nossos objetivos", afirmou Donald Trump"Estamos prestes a alcançar nossos objetivos", afirmou Donald Trump - Foto: Saul Loeb / AFP

Os Estados Unidos consideram "reduzir gradualmente" suas operações no Oriente Médio contra "o regime terrorista iraniano", indicou nesta sexta-feira (20) o presidente Donald Trump em sua plataforma Truth Social, poucas horas depois de ter afirmado que não queria um cessar-fogo.

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"Estamos prestes a alcançar nossos objetivos enquanto consideramos reduzir gradualmente nossos importantes esforços militares no Oriente Médio contra o regime terrorista iraniano", escreveu o presidente americano.

"O Estreito de Ormuz deverá ser vigiado e controlado, se necessário, pelos demais países que o utilizam — o que não é o caso dos Estados Unidos!", afirmou.

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