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MUNDO

Trump diz que EUA 'ainda nem começaram a destruir o que sobrou' do Irã

Segundo ele, pontes e, "depois", usinas elétricas estão na mira do Exército dos Estados Unidos

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De acordo com Trump, pontes e usinas elétricas estão na mira do Exército dos Estados UnidosDe acordo com Trump, pontes e usinas elétricas estão na mira do Exército dos Estados Unidos - Foto: Alex Brandon/Pool/AFP

As Forças Armadas americanas "ainda nem começaram a destruir o que sobrou" do Irã, afirmou o presidente Donald Trump em uma publicação na madrugada desta sexta-feira, 3 (em Brasília).

Segundo ele, pontes e, "depois", usinas elétricas estão na mira do Exército dos Estados Unidos. A "nova liderança do regime" sabe o que precisa ser feito e deve agir rápido para conter as investidas americanas contra a infraestrutura do país.

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Horas antes, na quinta-feira, 2, o republicano anunciou que a maior ponte do Irã foi derrubada. Também em uma publicação na Truth, ele compartilhou o momento do bombardeio.

O conflito, que aparenta estar longe de uma resolução e de um acordo de cessar-fogo, chega ao seu 34º dia nesta sexta. Em pronunciamentos anteriores, Trump já afirmou que a grande maioria dos alvos militares no Irã já foi danificada ou destruída no último mês.

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