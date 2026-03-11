Qua, 11 de Março

quarta11/03/2026
Guerra

Trump diz que EUA deve 'terminar trabalho' no Irã

Horas antes o presidente sugeriu que a guerra poderia terminar em breve porque Washington havia ficado sem alvos

Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Roberto Schmidt/Getty Images North America/Getty Images via AFP

O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (11) que os Estados Unidos devem "terminar o trabalho" no Irã, horas depois de sugerir que a guerra poderia terminar em breve porque Washington havia ficado sem alvos.

"Não queremos ir embora antes da hora, certo? Temos que terminar o trabalho, não?", disse Trump diante de seus apoiadores em Hebron (Kentucky, centro-leste).

