Guerra
Trump diz que EUA deve 'terminar trabalho' no Irã
Horas antes o presidente sugeriu que a guerra poderia terminar em breve porque Washington havia ficado sem alvos
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Roberto Schmidt/Getty Images North America/Getty Images via AFP
O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (11) que os Estados Unidos devem "terminar o trabalho" no Irã, horas depois de sugerir que a guerra poderia terminar em breve porque Washington havia ficado sem alvos.
"Não queremos ir embora antes da hora, certo? Temos que terminar o trabalho, não?", disse Trump diante de seus apoiadores em Hebron (Kentucky, centro-leste).