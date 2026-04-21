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ESTADOS UNIDOS

Trump diz que EUA está em posição 'muito forte' para negociar com Irã

"Acho que eles não têm escolha", disse Trump em relação a um possível acordo com o Irã

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Presidente americano, Donald Trump, anunciou o envio a Islamabad de uma delegação americana para tentar reativar as negociações de paz, mas Teerã expressou reservasPresidente americano, Donald Trump, anunciou o envio a Islamabad de uma delegação americana para tentar reativar as negociações de paz, mas Teerã expressou reservas - Foto: Kent Nishimura / AFP

O presidente Donald Trump declarou nesta terça-feira (21) que os Estados Unidos têm uma posição de negociação muito sólida, antes de uma nova rodada de conversações com o Irã no Paquistão para tentar acabar com a guerra no Oriente Médio.

"Vamos acabar com um ótimo acordo. Acho que eles não têm escolha... Estamos em uma posição de negociação muito, muito forte", disse Trump ao canal CNBC.

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