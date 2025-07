Trump diz que EUA estão dando "muito dinheiro" para Gaza

A- A+

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos estão dando "muito dinheiro e comida" para Gaza e que a situação na região será discutida no encontro do republicano com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nesta segunda-feira, 28.

"Comida e segurança são necessários em Gaza, o Hamas fez algo terrível. Tiramos muitos reféns de lá, o Reino Unido nos ajudou, mas eles (Hamas) não querem nos entregar os outros prisioneiros restantes", disse, ao lado de Starmer. "A situação em Gaza é desesperadora", acrescentou o líder britânico.

Trump ainda reiterou estar "decepcionado" com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, com a continuidade do conflito na Ucrânia e afirmou que irá reduzir o prazo de 50 dias antes de impor sanções secundárias ao país.

Em relação ao acordo comercial que espera realizar com o Reino Unido, Trump disse que quer "fazer Starmer feliz". "Estamos em ótima forma com o Reino Unido", defendeu.

Veja também