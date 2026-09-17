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ESTADOS UNIDOS

Trump diz que EUA estão fazendo progresso para estabelecer base militar na Polônia

A possibilidade de maior presença militar de Washington na região ocorre após incursões de drones russos no Leste da Europa e em países-membros da Otan

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Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Saul Loeb/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 17, que o país está fazendo progresso para estabelecer uma base do Exército americano na Polônia.

Em post na rede Truth, Trump disse que o avanço só está sendo possível graças à "liderança ousada" do presidente polonês, Karol Nawrocki. "Se isso acontecer, o local será anunciado em breve. Esse será um passo histórico para a nossa grande aliança entre os EUA e a Polônia", acrescentou.

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A possibilidade de maior presença militar de Washington na região ocorre após incursões de drones russos no Leste da Europa e em países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

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