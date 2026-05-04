Trump diz que EUA estão prosperando e chama conflito com o Irã de 'mini-guerra'
Em cúpula sobre pequenos negócios na Casa Branca, Trump disse que o bloqueio contra o Irã em Ormuz está dando certo, reiterando que os preços dos combustíveis cairão "drasticamente" assim que o conflito terminar na região
O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (4) que os Estados Unidos estão prosperando, apesar da "mini-guerra" com o Irã. "Eu chamo de mini guerra, porque é isso que elas são", pontuou.
Em cúpula sobre pequenos negócios na Casa Branca, Trump disse que o bloqueio contra o Irã em Ormuz está dando certo, reiterando que os preços dos combustíveis cairão "drasticamente" assim que o conflito terminar na região.
Trump também comentou estar ansioso para ver o presidente chinês Xi Jinping, em Pequim, apontando que lembrará seu rival de que os EUA estão liderando a corrida por inteligência artificial (IA). "Temos boa relação competitiva com a China", acrescentou.
O republicano voltou a reclamar do reembolso das tarifas feitas com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, em inglês) e bloqueadas pela Suprema Corte do país, mas frisou que já está implementando outras alíquotas.
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Em meio as pesquisas de opinião recentes que mostram que os americanos estão cada vez mais insatisfeitos com a guerra contra o Irã, Trump disse que os levantamentos são falsos e compostos por perguntas tendenciosas contra ele.
Enquanto o mandatário fazia seu discurso no Salão Leste, a Casa Branca entrou em lockdown temporário, após um tiroteio nas proximidades envolvendo um policial na 15th Street e Independence Avenue.
Em publicação no X, o Serviço Secreto dos EUA informou que um indivíduo foi baleado pela polícia e que seu estado é atualmente desconhecido. Os agentes pediram para que as pessoas evitem a área enquanto as equipes de emergência estão atuando no local.