EUA ATACA VENEZUELA Trump diz que EUA 'governará' a Venezuela até uma transição 'pacífica' O presidente ianque disse, em coletiva de imprensa, que as forças americanas estavam prontas para uma segunda onda de ataques, "muito maior", se necessário

Donald Trump afirmou neste sábado (3) que os Estados Unidos "governarão" a Venezuela até que seja possível uma transição política, após a operação militar para retirar do país o líder venezuelano, Nicolás Maduro.

“Vamos governar o país até que possamos realizar uma transição pacífica, adequada e sensata”, disse em uma coletiva de imprensa, acrescentando que as forças americanas estavam prontas para uma segunda onda de ataques, “muito maior”, se necessário.

Essa transição será liderada por "uma equipe" da qual farão parte o secretário de Estado, Marco Rubio, e o chefe do Pentágono, Peter Hegseth, em colaboração com a oposição venezuelana, assegurou Trump, sem dar mais detalhes.

Questionado sobre se havia falado com a líder opositora María Corina Machado, Trump respondeu negativamente.

