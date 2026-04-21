Conflito
Trump diz que EUA interceptaram navio com 'presente' da China para o Irã
O navio levava "um presente da China" que "não era muito agradável", disse Trump ao canal CNBC
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou que ficou "um pouco surpreso" - Foto: Alex Brandon/Pool/AFP
O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (21) que as forças americanas interceptaram um navio que transportava um "presente" da China para o Irã.
O navio levava "um presente da China" que "não era muito agradável", disse Trump ao canal CNBC.
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"Fiquei um pouco surpreso", acrescentou, antes de afirmar que acreditava ter um "entendimento" com o presidente chinês Xi Jinping.
Na semana passada, Trump anunciou que Xi havia assegurado que não haveria envios de armas chinesas ao Irã, um parceiro de Pequim há anos.