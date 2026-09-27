Trump diz que EUA investigam com o Reino Unido tentativa de ataque à base aérea
Presidente americano disse que os presos planejavam causar grande dano à base
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que os EUA trabalhou em parceria com o Reino Unido, por meio da Scotland Yard, na investigação que levou a prisão de suspeitos de planejar atentados com explosivos a uma base área na Inglaterra que é utilizada pelos norte-americanos.
Trump disse que os presos planejavam causar grande dano à base.
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Na manhã deste domingo, a polícia evacuou casas e prendeu diversos homens em Whelford, cidade próxima ao RAF Fairford, uma base que as forças norte-americanas usaram para ataques durante a guerra com o Irã.
Trump falou rapidamente à imprensa ao desembarcar em Chicago, onde será homenageado em um evento de Golf, o Presidential Cup.