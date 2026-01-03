Sáb, 03 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado03/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA ATACA VENEZUELA

Trump diz que EUA não permitirá que ninguém do regime de Maduro tome o poder

"Estaremos muito envolvidos. E queremos levar liberdade ao povo", disse Trump à Fox News

Reportar Erro
Presidente dos EUA, Donald TrumpPresidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Donald Trump disse neste sábado(3), após a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que não permitiria que ninguém “assumisse o controle de onde ele parou”, e que os Estados Unidos estarão diretamente envolvidos em uma possível transição.

“Estaremos muito envolvidos. E queremos levar liberdade ao povo”, disse Trump à Fox News em uma entrevista por telefone, acrescentando que a operação das forças americanas demonstrou que Washington “não se deixará intimidar”.

Leia também

• Maduro e esposa serão levados à Justiça em Nova York, diz Trump

• Trump anuncia que Maduro foi capturado e retirado da Venezuela

• Trump ameaça Irã caso o país mate manifestantes em protestos

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter