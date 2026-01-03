A- A+

EUA ATACA VENEZUELA Trump diz que EUA não permitirá que ninguém do regime de Maduro tome o poder "Estaremos muito envolvidos. E queremos levar liberdade ao povo", disse Trump à Fox News

Donald Trump disse neste sábado(3), após a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que não permitiria que ninguém “assumisse o controle de onde ele parou”, e que os Estados Unidos estarão diretamente envolvidos em uma possível transição.

“Estaremos muito envolvidos. E queremos levar liberdade ao povo”, disse Trump à Fox News em uma entrevista por telefone, acrescentando que a operação das forças americanas demonstrou que Washington “não se deixará intimidar”.

