EUA ATACA VENEZUELA
Trump diz que EUA não permitirá que ninguém do regime de Maduro tome o poder
"Estaremos muito envolvidos. E queremos levar liberdade ao povo", disse Trump à Fox News
Donald Trump disse neste sábado(3), após a captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que não permitiria que ninguém “assumisse o controle de onde ele parou”, e que os Estados Unidos estarão diretamente envolvidos em uma possível transição.
“Estaremos muito envolvidos. E queremos levar liberdade ao povo”, disse Trump à Fox News em uma entrevista por telefone, acrescentando que a operação das forças americanas demonstrou que Washington “não se deixará intimidar”.
