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Conflito Trump diz que EUA não precisam de acordo com Irã e acusa democratas de corrupção Presidente citou os Estados de Minnesota, Califórnia e Illinois

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, frisou que Washington não precisa mais de um acordo com o Irã. Em publicação na Truth Social nesta quinta-feira, 12, o republicano alegou, sem apresentar detalhes, que os EUA controlam recursos financeiros iranianos e um estreito estratégico, em referência ao Estreito de Ormuz. "Não precisamos de um acordo com o Irã. Aqueles dias já passaram. Temos o dinheiro deles, centenas de bilhões de dólares, e temos o estreito deles", escreveu.

Tratando de outro tema na mesma publicação, Trump afirmou ter orientado o vice-presidente americano, JD Vance, a concentrar sua atenção em supostos casos de corrupção e criminalidade em cidades e Estados governados por democratas.

O presidente citou os Estados de Minnesota, Califórnia e Illinois, que classificou como mal administrados e corruptos, e alegou, sem apresentar provas, que bilhões de dólares são roubados mensalmente nesses locais. Segundo ele, o combate a essas supostas irregularidades permitiria equilibrar rapidamente o orçamento federal. "A corrupção está no sangue da liderança democrata", declarou.

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