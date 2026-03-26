Qui, 26 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OTAN

Trump diz que EUA 'não precisam de nada da Otan'

"Os países da Otan não fizeram absolutamente nada para ajudar a nação lunática, agora militarmente dizimada, do Irã"

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Mandel Ngan / AFP

O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (26) que os Estados Unidos “não precisam de nada da Otan”.

“Os países da Otan não fizeram absolutamente nada para ajudar a nação lunática, agora militarmente dizimada, do Irã”, publicou em sua plataforma Truth Social.

Leia também

• Parlamento da UE vota para destravar acordo comercial com os EUA

• OCDE: guerra no Irã será choque duplo na economia global e terá forte impacto na inflação dos EUA

• Paquistão anuncia 'negociações indiretas entre EUA e Irã'

“Os Estados Unidos não precisam de nada da Otan” 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter