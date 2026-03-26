OTAN
Trump diz que EUA 'não precisam de nada da Otan'
"Os países da Otan não fizeram absolutamente nada para ajudar a nação lunática, agora militarmente dizimada, do Irã"
O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (26) que os Estados Unidos “não precisam de nada da Otan”.
“Os países da Otan não fizeram absolutamente nada para ajudar a nação lunática, agora militarmente dizimada, do Irã”, publicou em sua plataforma Truth Social.
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“Os Estados Unidos não precisam de nada da Otan”