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Estados Unidos Trump diz que EUA nunca esquecerá o 11 de Setembro: 'É por isso que lutamos hoje' "Não temos opção. Só pode haver vitória. Lutamos para vencer", afirmou o presidente americano

O presidente americano, Donald Trump, prometeu, nesta sexta-feira (11), que os Estados Unidos nunca esquecerão os atentados de 11 de setembro de 2001 e continuarão "lutando", ao relembrar o 25º aniversário dos ataques em uma cerimônia no Pentágono.

"Hoje renovamos o juramento sagrado que fizemos pela primeira vez em seus nomes (das vítimas) há um quarto de século. Nunca, jamais esqueceremos. É por isso que lutamos hoje", disse Trump, que decidiu não comparecer às cerimônias em Nova York.

"Não temos opção. Só pode haver vitória. Lutamos para vencer", afirmou.

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