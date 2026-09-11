Estados Unidos
Trump diz que EUA nunca esquecerá o 11 de Setembro: 'É por isso que lutamos hoje'
"Não temos opção. Só pode haver vitória. Lutamos para vencer", afirmou o presidente americano
O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa na cerimônia de comemoração do 25º aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001 no Pentágono, em Washington, DC, em 11 de setembro de 2026 - Foto: Saul Loeb/AFP
O presidente americano, Donald Trump, prometeu, nesta sexta-feira (11), que os Estados Unidos nunca esquecerão os atentados de 11 de setembro de 2001 e continuarão "lutando", ao relembrar o 25º aniversário dos ataques em uma cerimônia no Pentágono.
"Hoje renovamos o juramento sagrado que fizemos pela primeira vez em seus nomes (das vítimas) há um quarto de século. Nunca, jamais esqueceremos. É por isso que lutamos hoje", disse Trump, que decidiu não comparecer às cerimônias em Nova York.
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"Não temos opção. Só pode haver vitória. Lutamos para vencer", afirmou.