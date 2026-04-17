Guerra no Oriente Médio
Trump diz que EUA 'proibiram' Israel de bombardear o Líbano
"Já Basta. Proibimos eles de fazerem isto", afirmou o presidente americano
O presidente Donald Trump declarou nesta sexta-feira (17) que os Estados Unidos “proibiram” Israel de bombardear o Líbano após o acordo de cessar-fogo.
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"Israel já não bombardeará o Líbano. Os Estados Unidos o PROIBIRAM de fazer isso. JÁ BASTA!", afirmou Trump em sua rede social Truth Social, um dia depois de anunciar uma trégua de dez dias.