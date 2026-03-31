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Guerra Trump diz que EUA sairá do Irã 'muito em breve', em 2 ou 3 semanas "Tudo o que tenho que fazer é sair do Irã, e vamos fazer isso muito em breve, e [os preços] virão abaixo", disse

O presidente americano Donald Trump declarou nesta terça-feira (31) que os Estados Unidos vão encerrar suas operações no Irã "muito em breve", em duas ou três semanas.

Ao ser perguntado sobre os altos preços dos combustíveis nos Estados Unidos desde o início da guerra, Trump disse: "Tudo o que tenho que fazer é sair do Irã, e vamos fazer isso muito em breve, e [os preços] virão abaixo".

Na sequência, mencionou um prazo de "duas, talvez três semanas".

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