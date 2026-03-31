Ter, 31 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça31/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

Trump diz que EUA sairá do Irã 'muito em breve', em 2 ou 3 semanas

"Tudo o que tenho que fazer é sair do Irã, e vamos fazer isso muito em breve, e [os preços] virão abaixo", disse

Reportar Erro
Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Mandel Ngan/ AFP

O presidente americano Donald Trump declarou nesta terça-feira (31) que os Estados Unidos vão encerrar suas operações no Irã "muito em breve", em duas ou três semanas.

Ao ser perguntado sobre os altos preços dos combustíveis nos Estados Unidos desde o início da guerra, Trump disse: "Tudo o que tenho que fazer é sair do Irã, e vamos fazer isso muito em breve, e [os preços] virão abaixo".

Leia também

• Irã troca mensagens, mas rejeita negociação por fim da guerra com EUA e Israel, diz embaixador

• Irã tem "vontade" de encerrar a guerra, mas quer garantias, diz presidente

• Irã ataca Siemens, AT&T e centros de telecomunicação, em retaliação a ataques de Israel

Na sequência, mencionou um prazo de "duas, talvez três semanas".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter