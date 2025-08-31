Dom, 31 de Agosto

TARIFAÇO

Trump diz que EUA seriam destruídos sem tarifa e agradece apoio de juiz em decisão de sexta (29)

Um tribunal de apelações manteve, na sexta-feira, decisão anterior que considerou ilegal parte relevante das tarifas impostas pelo governo Trump

Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que sem tarifas e todos os trilhões de dólares já recebidos com as medidas, o país seria completamente destruído e o poderio militar americano seria instantaneamente obliterado.

Em post no X, Trump disse que um grupo de juízes da esquerda radical não se importa com esse resultado das tarifas, referindo-se à decisão do Tribunal de Apelações que julgou que as tarifas foram impostas ilegalmente, ampliando o caos no comércio global.

Trump, no entanto, elogiou a decisão de um democrata, nomeado pelo ex-presidente Barack Obama, dizendo que o magistrado votou para salvar os EUA. "Gostaria de agradecê-lo por sua coragem! Ele ama e respeita os EUA".

