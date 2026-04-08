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Conflito Trump diz que EUA trabalhará com Irã e impõe tarifa de 50% a fornecedores de armas de Teerã Declarações ocorrem após EUA e Irã anunciarem, na noite de terça-feira (7)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país "trabalhará em estreita colaboração com o Irã", após o anúncio de um cessar-fogo de duas semanas entre as partes. Em publicação na Truth Social nesta quarta-feira, 8, Trump disse que Teerã passou por uma "mudança de regime muito produtiva" e indicou avanço nas negociações bilaterais.

O republicano também elevou o tom ao afirmar que qualquer país que forneça armas militares ao Irã será "imediatamente tarifado em 50% sobre todos os bens vendidos aos EUA", sem exceções.

Segundo o republicano, não haverá enriquecimento de urânio por parte do Irã, um dos pontos centrais das tratativas. Ele acrescentou que Washington atuará junto aos iranianos para "remover toda a 'poeira' nuclear profundamente enterrada", sob monitoramento rigoroso. "Nada foi tocado desde a data do ataque", disse, mencionando ainda vigilância por satélites da Força Espacial dos EUA.

Trump também declarou que Washington e Teerã estão discutindo alívio tarifário e de sanções. "Estamos, e estaremos, conversando sobre alívio de tarifas e sanções com o Irã. Muitos dos 15 pontos já foram acordados", escreveu.

As declarações ocorrem após EUA e Irã anunciarem, na noite de terça-feira (7), um acordo de cessar-fogo mediado pelo Paquistão Pelo entendimento, Washington suspendeu imediatamente os ataques e garantiu que Israel faria o mesmo, enquanto Teerã se comprometeu a reabrir o Estreito de Ormuz. Apesar disso, ataques foram registrados após o anúncio do pacto. A trégua começou horas antes do fim do prazo dado por Trump para uma resposta iraniana.

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