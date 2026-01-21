Qua, 21 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta21/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FÓRUM DE DAVOS

Trump diz que Europa e Otan devem lidar com conflito na Ucrânia, não os EUA

Presidente americano também indicou que se reunirá nesta quarta-feira com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky

Reportar Erro
Presidente Trump discursa no Fórum de DavosPresidente Trump discursa no Fórum de Davos - Foto: Fabrice Coffrini/AFP

A responsabilidade de lidar com a situação na Ucrânia recai sobre a Europa e a Otan, não sobre os Estados Unidos, afirmou o presidente americano, Donald Trump, nesta quarta-feira (21) em um discurso em Davos.

"O que os Estados Unidos ganham com todo esse trabalho, todo esse dinheiro, além de morte, destruição e enormes quantias de dinheiro indo para aqueles que não valorizam o que fazemos? Estou falando da Otan, estou falando da Europa. Eles têm que lidar com a Ucrânia. Nós não", disse o presidente.

Leia também

• Quando os EUA vão bem, os outros países acompanham, diz Trump, em Davos

• Trump afirma que apenas a "grande potência" dos EUA pode defender a Groenlândia

• Trump diz em Davos que os EUA são o "motor econômico do planeta"

"Os Estados Unidos estão muito longe, separados por um vasto e belo oceano. Não temos nada a ver com isso", declarou Trump, cujo país é a principal potência militar da Otan.

Trump também indicou que se reunirá nesta quarta-feira com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que enfrenta uma ofensiva russa em larga escala há quase quatro anos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter