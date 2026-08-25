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MUNDO Trump diz que execuções de manifestantes no Irã devem acabar Os ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel que desencadearam a guerra aconteceram algumas semanas após a violenta repressão a protestos em massa no Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu nesta terça-feira (25) o fim das execuções no Irã de pessoas supostamente envolvidas nos grandes protestos do início do ano, antes do começo da guerra.

Embora não esteja claro, no momento, que novas informações motivaram a mensagem de Trump, desde o início da guerra em 28 de fevereiro o Irã registra um aumento constante no número de execuções.

"A fracassada República Islâmica do Irã não está pagando grandes segmentos de suas Forças Armadas e, ao mesmo tempo, está matando manifestantes, mesmo quando não estão protestando, em níveis nunca vistos antes. É uma crise humanitária de proporções épicas e precisa ser interrompida, AGORA", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Os ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel que desencadearam a guerra aconteceram algumas semanas após a violenta repressão a protestos em massa no Irã.

As manifestações começaram no fim de dezembro para protestar contra o elevado custo de vida, mas em poucos dias se transformaram em protestos antigovernamentais.

As autoridades iranianas informaram mais de 3.000 mortes, mas atribuíram a violência a "atos terroristas" orquestrados pelos Estados Unidos e por Israel.

Organizações de direitos humanos com sede no exterior registraram um número de vítimas muito maior e afirmaram que as forças de segurança atiraram contra contra os manifestantes.

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