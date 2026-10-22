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Internacional

Trump diz que Google recusou pedido para renomear Atlântico como 'Oceano Americano'

Segundo o presidente dos EUA, o CEO da empresa, Sundar Pichai, justificou a recusa dizendo que os oceanos "são diferentes" por abrangerem diversos países

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O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante um comício de campanha na T. Ed Garrison Arena em Pendleton, Carolina do Sul, em 21 de outubro de 2026O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante um comício de campanha na T. Ed Garrison Arena em Pendleton, Carolina do Sul, em 21 de outubro de 2026 - Foto: Kent Nishimura/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira (21) que o CEO do Google, Sundar Pichai, recusou seu pedido para renomear o Oceano Atlântico como "Oceano Americano". Segundo Trump, a empresa argumentou que os oceanos abrangem muitos países e, por isso, não atenderia à solicitação

"Eu disse: 'Sundar, estou pensando no Oceano Atlântico. Você consegue fazer isso?' 'Não, não, não, desta vez não vou fazer isso'", relatou Trump durante um comício na Carolina do Sul.

Segundo o presidente dos EUA, Pichai justificou a recusa dizendo que os oceanos "são diferentes" por abrangerem diversos países.

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Trump também mencionou as mudanças feitas pelo Google Maps após determinações de seu governo. Em janeiro de 2025, a empresa alterou para "Golfo da América" o nome do Golfo do México exibido no serviço para usuários nos Estados Unidos.

A mudança ocorreu após Trump assinar uma ordem executiva para renomear o golfo. A alteração foi aplicada nos mapas norte-americanos, enquanto usuários de outros países continuaram a ver a denominação "Golfo do México".

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