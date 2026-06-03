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Guerra no Oriente Médio Trump diz que gostaria de se reunir com o líder iraniano Mojtaba Khamenei "Provavelmente nos encontraremos em algum momento, depende de como tudo vai acontecer", disse Trump ao New York Post

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que gostaria de se reunir com o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, em uma entrevista publicada nesta quarta-feira (3).

"Eu gostaria de me encontrar com ele, e provavelmente vamos nos encontrar em algum momento, depende de como tudo vai acontecer", disse Trump ao New York Post.

Na terça-feira, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, declarou que os Estados Unidos consideram Mojtaba Khamenei "vivo" e "cada vez mais envolvido" na liderança da República Islâmica.

O Irã e os Estados Unidos acusaram-se mutuamente, nesta quarta-feira, de violar a frágil trégua com ataques cruzados no Golfo, onde projéteis de Teerã atingiram o aeroporto do Kuwait e mataram uma pessoa.

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