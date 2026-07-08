Internacional
Trump diz que Groenlândia é 'um grande problema'
"Precisamos dela para a proteção do mundo, não apenas dos Estados Unidos. Não ajuda a Dinamarca, mas nos ajuda", completou o presidente americano
O presidente dos EUA, Donald Trump, gesticula durante reunião com o secretário-geral da OTAN à margem da cúpula da OTAN em Ancara, em 8 de julho de 2026 - Foto: Cantor Filipino / Piscina / AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (8) na reunião de cúpula da Otan que a Groenlândia é um “grande problema”, depois que os países aliados rejeitaram a possibilidade de Washington assumir o controle do território independente da Dinamarca.
"A Groenlândia é um grande problema para nós", declarou à imprensa no início da reunião de cúpula da Otan em Ancara, antes de acrescentar que é "muito importante para os Estados Unidos, mas não é importante para a Dinamarca".
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"Precisamos dela para a proteção do mundo, não apenas dos Estados Unidos. Não ajuda a Dinamarca, mas nos ajuda", completou.