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Conflito Trump diz que guerra com Irã é "fichinha" para EUA Segundo o presidente, os Estados Unidos realizam "ataques pontuais" para eliminar qualquer possibilidade de que o Irã se rearme e volte a ser uma ameaça na região

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira (4) que a guerra com o Irã é "fichinha" para os Estados Unidos, um dia depois de o vice-presidente JD Vance afirmar que não descreveria o conflito como uma guerra.

"Muitas pessoas não a chamam de guerra. Eu a chamo de conflito militar porque, para nós, é coisa pequena. Não é algo grande. Primeiro lidamos com a Venezuela e agora com isso", disse Trump aos jornalistas quando questionado sobre os comentários de Vance.

"Não acho que a forma como a chamamos seja importante. O que importa é que tivemos muito sucesso. Impedimos que o Irã obtivesse a arma nuclear", enfatizou.

Segundo o presidente, os Estados Unidos realizam "ataques pontuais" para eliminar qualquer possibilidade de que o Irã se rearme e volte a ser uma ameaça na região.

Após um mês de calmaria, os confrontos entre Washington e Teerã foram retomados no domingo por iniciativa das Forças Armadas americanas, que disseram querer impedir o lançamento de foguetes carregados com minas navais no estratégico estreito de Ormuz.

Teerã respondeu atacando seus vizinhos do Golfo, como vem fazendo desde o início do conflito desencadeado por uma ofensiva americana e israelense no fim de fevereiro.

A alta dos preços dos combustíveis relacionada à guerra ameaça custar aos republicanos de Donald Trump a maioria no Congresso nas eleições de meio de mandato de novembro.

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